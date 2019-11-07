Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе

«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе
Футбол / Англия 0

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в приобретении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

На Мбаппе претендуют также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но мерсисайдцы рассчитывают опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего француза.

По информации издания, у «Ливерпуля» не будет финансовых проблем с высокой стоимостью Килиана, поскольку клуб не потратил много денег в минувшее летнее трансферное окно.

Ожидается, что Мбаппе покинет «ПСЖ» после сезона-2019/20, но с высокой долей вероятности «ПСЖ» откажется продавать форварда в другой клуб даже за большую компенсацию.

В нынешней кампании Килиан забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за парижан во всех турнирах.

Спортивный директор «ПСЖ»: слухи про Мбаппе и «Реал» уже раздражают
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019