Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о словах наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы про нападающего Садио Мане.
«Я нахожусь в том же положении, что и он. Нам постоянно задают вопросы, и порой мы говорим то, что думаем в конкретный момент, забывая, что вокруг люди и камеры. Он хорошо объяснил свои слова, сказав, что говорит так со своими детьми. В том эпизоде мог быть пенальти, а мог и не быть, и это они обсуждали дома. У меня нет с этим никаких проблем, и я не мог бы уважать Гвардиолу ещё больше, чем сейчас.
Я знаю его уже очень долго, и для меня по-прежнему много значит возможность соперничать с ним. Для меня он лучший тренер в мире. У нас есть шанс выиграть у его команды, что сложно, но возможно. Для меня этого достаточно. С моей стороны нет ничего, кроме уважения. Конечно, такие вещи невозможно совсем не комментировать, но я в этом не заинтересован. В преддверии матча достаточно вещей, о которых можно писать.
Что касается моих слов про тактические фолы, я бы не произнёс их, если бы можно было ответить на вопрос заново. В подобных фразах нет необходимости», — цитирует Клоппа Sky Sports.
- 7 ноября 2019
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