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Селезнёв — Ракицкому: брат, ты самый сильный защитник, с которым я играл

Селезнёв — Ракицкому: брат, ты самый сильный защитник, с которым я играл
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнёв прокомментировал пост своего бывшего партнёра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который накануне, 6 ноября, объявил в своём «инстаграме» о завершении карьеры в сборной Украины.

«Брат, ты самый сильный защитник, с которым я играл в одной команде», — написал Селезнёв в комментариях.

Селезнёв и Ракицкий хорошо знакомы по выступлениям в составе донецкого «Шахтёра» и национальной команды. Форвард защищал цвета клуба с 2002 по 2009 год, с 2011 по 2012 год и в 2016 году.

Ракицкий играл за сборную Украины с 2009 по 2018 год. В этом году защитник перебрался в петербургский «Зенит», а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета «Шахтёра», воспитанником которого является.

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