Представлена форма сборной России на Евро-2020

Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

«Мы — сборная разных. Вместе от края до края. Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября», — говорится в сообщении национальной команды России в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и Сан-Марино (Серравалле, 19 ноября).

Турнирная таблица отбора Евро-2020 доступна на «Чемпионате».