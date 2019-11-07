Представлена форма сборной России на Евро-2020
Национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
«Мы — сборная разных. Вместе от края до края. Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября», — говорится в сообщении национальной команды России в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Напомним, российские футболисты досрочно вышли на Евро-2020. В двух оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и Сан-Марино (Серравалле, 19 ноября).
Турнирная таблица отбора Евро-2020 доступна на «Чемпионате».
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Черчесов — о составе сборной.
- 7 ноября 2019
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