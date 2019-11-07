Черчесов ответил на слова Тедеско о желании встретиться с ним

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о судействе в разных странах, а также прокомментировал слова наставника «Спартака» Доменико Тедеско, выразившего желание встретиться с ним.
«Не согласен, что в России и Европе судят по-разному. Судья – личность, у него есть национальность. Все судят по-разному не потому, что разные правила, а потому, что ситуацию видят по-разному.
Тедеско сказал, что хочет со мной встретиться? Не могу сказать, когда встреча может состояться. Но я всегда рад встречаться с любым тренером, тем более если он работает с моими футболистами. Буду только рад, если состоится встреча с Тедеско, но когда это будет – сказать сложно. Но Томас (Цорн. – Прим. «Чемпионата») – его непосредственный начальник, и мой телефон он знает. На сегодняшний день в плане нет мероприятия, когда соберутся все 16 тренеров РПЛ, для этого должна быть причина», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 ноября 2019
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