Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов ответил на слова Тедеско о желании встретиться с ним

Черчесов ответил на слова Тедеско о желании встретиться с ним
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о судействе в разных странах, а также прокомментировал слова наставника «Спартака» Доменико Тедеско, выразившего желание встретиться с ним.

«Не согласен, что в России и Европе судят по-разному. Судья – личность, у него есть национальность. Все судят по-разному не потому, что разные правила, а потому, что ситуацию видят по-разному.

Тедеско сказал, что хочет со мной встретиться? Не могу сказать, когда встреча может состояться. Но я всегда рад встречаться с любым тренером, тем более если он работает с моими футболистами. Буду только рад, если состоится встреча с Тедеско, но когда это будет – сказать сложно. Но Томас (Цорн. – Прим. «Чемпионата») – его непосредственный начальник, и мой телефон он знает. На сегодняшний день в плане нет мероприятия, когда соберутся все 16 тренеров РПЛ, для этого должна быть причина», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Тедеско: уважаю мнение Черчесова, но у нас «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019