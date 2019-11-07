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Черчесов: после гола Гильерме сыграл на высоком уровне, никаких вопросов нет

Черчесов: после гола Гильерме сыграл на высоком уровне, никаких вопросов нет
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке голкипера национальной команды и «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

Напомним, в эпизоде с первым голом «Ювентуса» нападающий туринцев Криштиану Роналду со штрафного нанёс удар по центру ворот. Гильерме не удержал скользкий мяч и пропустил его между ног, после чего хавбек итальянской команды Аарон Рэмси добил с линии.

«Зову это недочётами. Я его сегодня увидел — он в хорошем психологическом состоянии. Вы это тоже увидите. Главное не то, что случилось, а то, как Маринато на это отреагировал. А отреагировал он идеально. После гола он провёл весь матч на высоком уровне, никаких вопросов нет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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