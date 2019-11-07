Ибрагимович запустил новый челлендж со жвачкой

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» запустил новый челлендж.
В ролике 38-летний швед начинает обратный отсчёт с трёх, обыгрывая созвучие английских слов «two» (два) и «chew» (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит её ртом.
В своём предыдущем челлендже, запущенном в конце сентября и носившем название matrixchallenge, Ибрагимович держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.
Златан перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а также вызывался в сборную Швеции.
- 7 ноября 2019
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