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Ибрагимович запустил новый челлендж со жвачкой

Ибрагимович запустил новый челлендж со жвачкой
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» запустил новый челлендж.

В ролике 38-летний швед начинает обратный отсчёт с трёх, обыгрывая созвучие английских слов «two» (два) и «chew» (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит её ртом.

В своём предыдущем челлендже, запущенном в конце сентября и носившем название matrixchallenge, Ибрагимович держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма «Матрица», уворачивавшийся таким образом от пуль.

Златан перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а также вызывался в сборную Швеции.

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