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Клопп уверен, что Эдерсон сыграет в матче «Ливерпуль» — «МС», несмотря на травму

Клопп уверен, что Эдерсон сыграет в матче «Ливерпуль» — «МС», несмотря на травму
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес примет участие в матче команд в 12-м туре английской Премьер-лиги, несмотря на полученную во встрече с «Аталантой» в Лиге чемпионов травму.

«Если бы Эдерсон не принял участия в предстоящем матче, это многое бы изменило. Он играет важную роль в «Манчестер Сити», в этом нет сомнений. Клаудио Браво способен выполнять его работу, но я ожидаю увидеть Эдерсона в основе, 100%. Он из тех футболистов, что играют всегда», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 10 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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