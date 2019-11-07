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Жемалетдинов: Игнатьев просто съел Роналду во втором матче

Жемалетдинов: Игнатьев просто съел Роналду во втором матче
Футбол 0

Нападающий московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов выразил мнение, что его одноклубник Владислав Игнатьев сумел справиться с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Влад просто съел Роналду во второй игре, и его не заметили», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, Роналду поучаствовал в первом голе в ворота «железнодорожников». После его удара со штрафного вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме выронил мяч из рук, и его с линии ворот отправил в сетку Аарон Рэмси.

«Ювентус», набрав 10 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Локомотив» (3) — на третьем месте.

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