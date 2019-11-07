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Ал. Миранчук: уверен, что «Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Ал. Миранчук: уверен, что «Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий к домашнему матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).

Алексей стал автором единственного гола «железнодорожников», забив на 12-й минуте.

«Я сам в шоке от своего прыжка, если я пробил два раза головой — уже хорошо. Не главный мой козырь. Мяч потом отскочил ко мне, и я смог попасть. Я был сконцентрирован.

Юрий Павлович был удовлетворён, не результатом, а самоотдачей. У нас осталось две игры, после которых мы выйдем в плей-офф, уверен.

Играли дома и при своих трибунах, знаем, что много людей следили за нами. Спасибо им большое», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов.

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