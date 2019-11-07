Ал. Миранчук: уверен, что «Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий к домашнему матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).
Алексей стал автором единственного гола «железнодорожников», забив на 12-й минуте.
«Я сам в шоке от своего прыжка, если я пробил два раза головой — уже хорошо. Не главный мой козырь. Мяч потом отскочил ко мне, и я смог попасть. Я был сконцентрирован.
Юрий Павлович был удовлетворён, не результатом, а самоотдачей. У нас осталось две игры, после которых мы выйдем в плей-офф, уверен.
Играли дома и при своих трибунах, знаем, что много людей следили за нами. Спасибо им большое», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов.
- 7 ноября 2019
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