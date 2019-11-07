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Ал. Миранчук: в Европу или «Зенит»? В Европу

Ал. Миранчук: в Европу или «Зенит»? В Европу
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита» и европейских клубов.

«Про «Зенит» нечего рассказывать. Это только в СМИ так говорят. Чувствую ли интерес из Европы после матчей с «Ювентусом»? На этот момент я сконцентрирован на сезоне. В Европу или Зенит? В Европу», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В нынешнем сезоне Алексей забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» 24-летний хавбек выступает с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ал. Миранчук: РПЛ и «Ювентус» в Лиге чемпионов — это разные турниры
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