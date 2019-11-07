Бакаев: «Локомотиву» не хватило концентрации в концовке матча с «Ювентусом»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). «Железнодорожники» пропустили решающий гол в компенсированное время второго тайма, отличился Дуглас Коста.
«Локомотиву» не хватило концентрации в концовке матча с «Ювентусом», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Ювентус», набрав 10 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Локомотив» (3) — на третьем месте. Российский клуб сохраняет шансы на выход из группы. В 5-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Байером». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 26 ноября.
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