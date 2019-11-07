Источник: Венгер больше не претендует на пост главного тренера «Баварии»
Французский специалист Арсен Венгер больше не является претендентом на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает Sky Germany.
С 2018 года «Баварию» возглавлял Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложат Венгеру контракт до конца нынешнего сезона.
Последним клубом в тренерской карьере Арсена был лондонский «Арсенал», в котором он работал с 1996 по 2018 год. 70-летний специалист возглавлял также «Нагою Грампус», «Монако», «Нанси» и молодёжную команду «Страсбурга».
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого первенства.
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