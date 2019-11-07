Гильерме: приехал домой и раз 20 посмотрел эпизод с первым голом «Ювентуса»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что он много раз посмотрел повтор эпизода со своей ошибкой в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2). Гильерме ошибся на 4-й минуте матча, выпустив мяч из рук после удара со штрафного, и гости открыли счёт.

«Приехал домой и раз 20 посмотрел эпизод с первым голом „Ювентуса“, — передаёт слова Гильерме корреспондент „Чемпионата“ Павел Левкович.

«Ювентус», набрав 10 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Локомотив» (3) — на третьем месте. Российский клуб сохраняет шансы на выход из группы. В 5-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» на своём поле сыграет с «Байером». Матч состоится 26 ноября.