Гильерме: приехал домой и раз 20 посмотрел эпизод с первым голом «Ювентуса»
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что он много раз посмотрел повтор эпизода со своей ошибкой в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2). Гильерме ошибся на 4-й минуте матча, выпустив мяч из рук после удара со штрафного, и гости открыли счёт.
«Приехал домой и раз 20 посмотрел эпизод с первым голом „Ювентуса“, — передаёт слова Гильерме корреспондент „Чемпионата“ Павел Левкович.
«Ювентус», набрав 10 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Локомотив» (3) — на третьем месте. Российский клуб сохраняет шансы на выход из группы. В 5-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» на своём поле сыграет с «Байером». Матч состоится 26 ноября.
Гильерме: главное, что «Локомотив» не почувствовал негатива от моей ошибки
- 7 ноября 2019
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:36
-
20:36
-
20:29
-
20:14
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:24
-
19:21
-
18:59
-
18:58
-
18:29
-
18:16
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
17:03
-
16:49
Партнерский контент