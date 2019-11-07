Бакаев: сборная России хочет обыграть Бельгию и занять первое место в группе

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий на мероприятии, посвящённом презентации новой формы национальной команды России.

«Мне без разницы на какой позиции играть, где мне скажут, там и готов играть. До лидера «Спартака» мне ещё очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать. Нужно, чтобы прошёл один-два сезона на высоком уровне и нужно вести команду за собой всё это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти этот путь, впереди еще много работы. Хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду к ней идти.

Рад, что Доменико Тедеско доверил мне новую позицию в команде, поблагодарил его. Он верит в меня, и я сделаю все, чтобы не подвести его.

Ощущений от предстоящих матчей за сборную России пока что нет. Много работы предстоит, прежде чем выйти в её составе. Конечно, мы хотим выиграть у Бельгии, какие могут быть цели, кроме победы и зачем тогда играть? Лично мне хочется выйти, показать свои лучшие качества и помочь сборной. Все хотят первое место, поэтому хотим победить Бельгию со счетом 2:0. Только первое место может быть в спорте, никакого второго или третьего. Мы приложим все усилия, это будет очень тяжело, но нет ничего невозможного.

Как мне новая форма национальной команды? Понравилась, но главное — герб!» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.