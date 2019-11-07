Ал. Миранчук: поменялся бы футболками с Роналду, но не хотел его беспокоить

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал комментарий к домашнему матчу 4-го тура Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).
«Моя реакция на вопросы о «Барселоне»? Я просто хочу играть в футбол, а там будь как будет.
Мариу в перерыве поменялся футболками с Роналду, они знакомы. Мне не то чтобы всё равно, но ощущение, что я буду как-то его беспокоить. Это не очень нравится. С удовольствием бы поменялся футболками, но не хотел беспокоить.
До матча были мысли, что они звёзды, но когда во время игры понимаешь, что можешь выступать на равных, внутри само всё получается, и просто играешь на своих лучших качествах. Алекс Сандро сказал, что мы молодцы, что «Локо» — хорошая команда», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 7 ноября 2019
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