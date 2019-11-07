«Ференцварош» — ЦСКА: составы команд на матч 4-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы «Ференцвароша» и московского ЦСКА определились с составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Ференцварош»: Дибуш, Блажич, Ботка, Чивич, Ловренчич, Шкварка, Зубков, Харатин, Игнатенко, Нгуен, Боли.
Запасные: Гроф, Фримпонг, Бёле, Чонка, Варга, Прискин, Исаэл.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Фернандес, Сигурдссон, Бийол, Обляков, Ахметов, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Сантос, Бистрович.
Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — ЦСКА.
«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое.
- 7 ноября 2019
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