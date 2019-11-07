В Москве пройдут соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна

13-14 ноября благотворительный фонд «Синдром любви» проведёт первые в России Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна.

В них примут участие 13 команд из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова. Место проведения соревнований: спортивный клуб «Новая Лига», Москва, ул. Сущевский вал, дом 56.



«Футбол – социально важный вид спорта, он объединяет миллионы людей по всему миру. Для кого-то футбол – это профессия, для других – хобби, а для людей с синдромом Дауна – возможность быть вовлечёнными в жизнь и принятыми обществом», – сказала генеральный директор фонда «Синдром любви» Ирина Меньшенина.



До недавнего времени в России не было команд с людьми с синдромом Дауна из-за устоявшегося стереотипа, что такие люди не могут участвовать в командных играх. Однако, опыт фонда «Синдром любви» доказывает: дети не только осваивают принципы командного взаимодействия, но и применяют их за пределами спортивной площадки. Футбол способствует социокультурной реабилитации, восстановлению умственных и физических возможностей ребёнка с ментальными особенностями. Тренировки развивают навыки взаимодействия особого ребёнка с окружающими и укрепляют его связи в социальной среде.