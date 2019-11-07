Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!
Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«В предстоящем матче хотим набрать три очка. „Спартак“ должен быть как минимум в пятёрке лучших!» — приводятся слова Айртона в официальном «твиттере» «Спартака».
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслужит матч бригада арбитров во главе Виталием Мешковым (Дмитров). Его ассистентами будут Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (18) — на 7-м месте.
Мелкадзе: слежу за «Спартаком». Надеюсь, будет шанс познакомиться с Тедеско
- 7 ноября 2019
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:33
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:36
-
20:36
-
20:29
-
20:14
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:24
-
19:21
-
18:59
-
18:58
Партнерский контент