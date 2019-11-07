Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«В предстоящем матче хотим набрать три очка. „Спартак“ должен быть как минимум в пятёрке лучших!» — приводятся слова Айртона в официальном «твиттере» «Спартака».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится 9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслужит матч бригада арбитров во главе Виталием Мешковым (Дмитров). Его ассистентами будут Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (18) — на 7-м месте.