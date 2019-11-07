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«Спортинг» обыграл «Русенборг» в ЛЕ, «Селтик» одержал победу в матче с «Лацио»

«Спортинг» обыграл «Русенборг» в ЛЕ, «Селтик» одержал победу в матче с «Лацио»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы норвежский «Русенборг» принимал португальский «Спортинг». Встреча прошла в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте после передачи защитника Луиша Нету. До свистка на перерыв преимущество португальской команды увеличил хавбек Бруну Фернандеш, отличившийся с паса полузащитника Идриссы Думбия.

Результаты других матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

ЛАСК (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1

«Лацио» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 1:2

ЧФР (Румыния) — «Ренн» (Франция) — 1:0

«Стандард» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:1.

Посмотреть турнирную таблицу Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа D. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
0 : 2
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Коатес – 16'   0:2 Фернандеш – 38'
Лига Европы. Группа D. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
4 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Шваб – 5' (пен)   1:1 Ранфтль – 56'   2:1 Фризер – 60'   3:1 Де Мелло – 77'   4:1 Де Мелло – 82'
Лига Европы. Группа E. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Иммобиле – 7'   1:1 Форрест – 38'   1:2 Нтшан – 90+5'
Лига Европы. Группа E. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Рондон – 87'
Удаления: Рондон – 90' / нет
Лига Европы. Группа F. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Ванхёсден – 56'   1:1 Костич – 65'   2:1 Лестьенн – 90+4'
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