«Спортинг» обыграл «Русенборг» в ЛЕ, «Селтик» одержал победу в матче с «Лацио»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы норвежский «Русенборг» принимал португальский «Спортинг». Встреча прошла в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Спортинга» Себастьян Коатес, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте после передачи защитника Луиша Нету. До свистка на перерыв преимущество португальской команды увеличил хавбек Бруну Фернандеш, отличившийся с паса полузащитника Идриссы Думбия.
Результаты других матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы
ЛАСК (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1
«Лацио» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 1:2
ЧФР (Румыния) — «Ренн» (Франция) — 1:0
«Стандард» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:1.
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