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Радимов: после Лиги чемпионов матчи Лиги Европы ну никак не вставляют

Радимов: после Лиги чемпионов матчи Лиги Европы ну никак не вставляют
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что матчи Лиги Европы не представляют интереса по сравнению с играми Лиги чемпионов.

«После Лиги чемпионов матчи Лиги Европы ну никак не вставляют! Кто-нибудь знает, думали там, наверху, во вторник на разогрев перенести Лигу Европы, а среда/четверг — Лигу чемпионов?» — написал Радимов в своём «твиттере».

Напомним, что матчи Лиги чемпионов проводятся по вторникам и средам, а Лига Европы играется по четвергам.

43-летний Радимов возглавляет «Зенит-2» с 2018 года. В нынешнем сезоне петербургский клуб, набрав 29 очков в 16 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Запад». С расписанием матчей «Зенита-2» можно ознакомиться на «Чемпионате».

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