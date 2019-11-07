Радимов: после Лиги чемпионов матчи Лиги Европы ну никак не вставляют
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что матчи Лиги Европы не представляют интереса по сравнению с играми Лиги чемпионов.
«После Лиги чемпионов матчи Лиги Европы ну никак не вставляют! Кто-нибудь знает, думали там, наверху, во вторник на разогрев перенести Лигу Европы, а среда/четверг — Лигу чемпионов?» — написал Радимов в своём «твиттере».
Напомним, что матчи Лиги чемпионов проводятся по вторникам и средам, а Лига Европы играется по четвергам.
43-летний Радимов возглавляет «Зенит-2» с 2018 года. В нынешнем сезоне петербургский клуб, набрав 29 очков в 16 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Запад». С расписанием матчей «Зенита-2» можно ознакомиться на «Чемпионате».
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