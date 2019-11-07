Джикия получил награду «За упорство и волю к победе»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия удостоился награды «За упорство и волю к победе».

«Награда защитнику сборной России Георгию Джикия «За упорство и волю к победе» от журнала «Большой спорт», — сообщается в официальном »твиттере" российской национальной команды.

25-летний Джикия является воспитанником «Локомотива». В «Спартак» он перешёл в январе 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,35 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.