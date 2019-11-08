«Ференцварош» перед матчем с ЦСКА посвятил перформанс венгерскому восстанию
«Ференцварош» перед началом домашнего матча 4-го тура группового этапа с московским ЦСКА представил перформанс в честь венгерского восстания 1956 года.
Фото можно посмотреть на странице «Ференцвароша» в «Инстаграме».
Венгерское восстание 1956 года было направлено против просоветского режима народной республики в Венгрии. Восстание началось 23 октября и было подавлено советскими войсками до 9 ноября. В ходе противостояния погибло 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, 669 советских военнослужащих и 53 человека из Венгерской Народной Армии.
Встреча «Ференцварош» — ЦСКА сейчас проходит на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. К 53-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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