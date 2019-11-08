Тренер «Трабзонспора»: довольны тем, как провели матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Трабзонспора» Унал Караман прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (1:3).

«Мы провели очень важный матч в нашей группе. Как я и говорил на вчерашней пресс-конференции, у нас много проблем. Сегодня на поле появились молодые игроки, у которых раньше не было возможности принять участие в матчах. Сейчас у нас ограниченный состав из-за травм. Да, мы проиграли, так бывает.

Несмотря на все проблемы, мы с позитивом смотрим в будущее. Мы надеемся, что все наши молодые игроки смогут помочь команде в ближайших играх и принесут команде положительные результаты. Сегодня до пропущенного гола мы пытались играть в атакующий, открытый футбол. Был момент, когда мы могли забить. Конечно, мы играли с очень сильным соперником. Мы довольны тем, как наши игроки провели сегодняшний матч. Разумеется, было много ошибок. Мы надеемся, что наши молодые футболисты извлекут урок из этого матча, сделают работу над ошибками и станут лучше. Поздравляем «Краснодар».



Несмотря на все трудности, мы будем выходить на поле и доказывать всем, что мы умеем играть в футбол. Мы максимально серьёзно будем готовиться к оставшимся матчам в Лиге Европы. Ещё неизвестно, кто из травмированных игроков сможет вернуться к этим матчам. Конечно, если к тому времени они вернутся, они нам очень сильно помогут во всех трёх турнирах, в которых мы принимаем участие", — передаёт слова Карамана корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.