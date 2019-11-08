Матвеев: счёт 3:1, но эта победа не далась «Краснодару» просто

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 4-го тура с турецким «Трабзонспором».

«Сегодня начало матча было не лучшим для нас. Вторую половину первого тайма мы провели довольно-таки хорошо. Во втором тайме мы больше отталкивались от счёта, наверно, нашей игре немного не хватило свежести. Как мы и ожидали, матч оказался для нас нелёгким. Счет 3:1, но эта победа не далась нам так просто. Мы рады, что победили, что идём дальше. Впереди ещё два матча, где у нас есть шанс побороться за выход из группы.

Мы рассчитываем на Крицюка, отсутствие на воротах Сафонова — это просто ротация. Станислав помогает нам, проводит некоторые матчи, нет ничего сверхъестественного в его появлении в стартовом составе. У Сафонова нет никаких минусов, об этом даже не идет речи. У любого голкипера должна быть игровая практика. Крицюк сегодня провёл очень хороший матч.

Берг вчера немного температурил, поэтому сегодня он остался на лавке. Мы планировали выпустить Игнатьева. У нас было несколько вариантов замен, всё было возможно. Конечно, Маркус был готов выйти, но для нас его состояние было не совсем оптимальным.

Мы знаем, что «Трабзонспор» ведёт борьбу за высокие места в своей лиге. Мы следили за той командой, их результатами и игроками. Я думаю, что «Трабзонспор» оказался в нелёгкой ситуации. У них, как и у нас, много травмированных игроков. Всё бывает, это часть футбола. Через такое все проходят.

Что касается слухов о продаже Рамиреса, Фьолусона, Кайо и Намли, то я такой информации не видел. Никак не могу прокомментировать это.

На Шапи ложится большая нагрузка. Когда он выходил раньше на замену, он часто выходил на позицию Вандерсона. Шапи подстраивался под ситуацию, часто реализовывал моменты. Сейчас он играет каждый матч, находится в плотном графике. Для молодого парня это не самая простая ситуация. Наверно, сейчас он немного подустал. Сейчас для нас будет пауза на сборные, он не сможет отдохнуть, так как будет в расположении молодёжной сборной России. Надеемся, что скоро выздоровеет Вандерсон, и нам, как и Шапи, будет легче. Пока что ситуация такая. Мы пытаемся выходить из такого положения, зарабатывать очки и показывать достойный футбол», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.