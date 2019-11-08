Сулейманов: пригласил Хабиба на игру с «Базелем»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал итоги матча Лиги Европы, в котором российский клуб обыграл «Трабзонспор» (3:1). Также россиянин рассказал о приглашении бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на следующий матч команды в еврокубках.
«На самом деле, игра была тяжелой. Для меня особенно тяжелой. У нас плотный график, сейчас чуть больше двух дней до матча с «Локомотивом», нужно быстро восстанавливаться. Думаю, тяжелее всего было в начале матча, нам требовалось время, чтобы разбегаться и войти в игру. Концовка тоже была непростой. Главное, что мы выиграли.
Я считаю, что этот матч дома был сложнее выездной игры в Турции. У «Трабзонспора» хорошая команда, у них сегодня вышел неосновной состав, насколько я знаю. Нам без разницы, против какого соперника играть. Мы вышли с боевым настроем, нам нужно было брать три очка. У нас есть шансы выйти из группы, следующий матч мы также проводим дома, «Базель», нужно выигрывать.
Меня попросили написать Хабибу Нурмагомедову, я пригласил его на игру с «Базелем». Конечно, я буду очень рад, если он приедет», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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