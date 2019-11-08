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ЦСКА не сумел обыграть «Ференцварош» в матче Лиги Европы

ЦСКА не сумел обыграть «Ференцварош» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В компенсированное время ко второму тайму за две жёлтые карточки с поля был удалён защитник «армейцев» Кирилл Набабкин.

В другом матче 4-го тура группы H «Эспаньол» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе «Эспаньола» по одному голу забили хавбеки Оскар Мелендо и Матиас Варгас, защитники Льюис Лопес и Адрия Педроса, а также нападающие Виктор Кампусано и Факундо Феррейра.

До 35-й минуты с поля были удалены два игрока «Лудогорца» — защитник Рафаэл Форстер и хавбек Яцек Горальски. На тот момент счёт был 2:0 в пользу команды из Барселоны.

Турнирная таблица группы H Лиги Европы после четырёх туров

1. «Эспаньол» — 10 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 5
4. ЦСКА — 1.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Удаления: нет / Набабкин – 90+1'
Лига Европы. Группа H. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона, Испания
Окончен
6 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Мелендо – 4'   2:0 Лопес – 19'   3:0 Варгас – 36' (пен)   4:0 Кампусано – 52'   5:0 Педроса – 73'   6:0 Феррейра – 76'
Удаления: нет / Форстер – 12', Горальски – 34'
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