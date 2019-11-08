ЦСКА не сумел обыграть «Ференцварош» в матче Лиги Европы

В матче 4-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В компенсированное время ко второму тайму за две жёлтые карточки с поля был удалён защитник «армейцев» Кирилл Набабкин.

В другом матче 4-го тура группы H «Эспаньол» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе «Эспаньола» по одному голу забили хавбеки Оскар Мелендо и Матиас Варгас, защитники Льюис Лопес и Адрия Педроса, а также нападающие Виктор Кампусано и Факундо Феррейра.

До 35-й минуты с поля были удалены два игрока «Лудогорца» — защитник Рафаэл Форстер и хавбек Яцек Горальски. На тот момент счёт был 2:0 в пользу команды из Барселоны.

Турнирная таблица группы H Лиги Европы после четырёх туров

1. «Эспаньол» — 10 очков

2. «Лудогорец» — 6

3. «Ференцварош» — 5

4. ЦСКА — 1.