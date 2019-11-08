ЦСКА не сумел обыграть «Ференцварош» в матче Лиги Европы

В матче 4-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 0:0.
В компенсированное время ко второму тайму за две жёлтые карточки с поля был удалён защитник «армейцев» Кирилл Набабкин.
В другом матче 4-го тура группы H «Эспаньол» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В составе «Эспаньола» по одному голу забили хавбеки Оскар Мелендо и Матиас Варгас, защитники Льюис Лопес и Адрия Педроса, а также нападающие Виктор Кампусано и Факундо Феррейра.
До 35-й минуты с поля были удалены два игрока «Лудогорца» — защитник Рафаэл Форстер и хавбек Яцек Горальски. На тот момент счёт был 2:0 в пользу команды из Барселоны.
Турнирная таблица группы H Лиги Европы после четырёх туров
1. «Эспаньол» — 10 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 5
4. ЦСКА — 1.
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