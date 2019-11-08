Ари: «Трабзонспор» — не самый сильный соперник. Рад победе, но не самой игре

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал итоги матча Лиги Европы, в котором российский клуб обыграл «Трабзонспор» (3:1).



«Могу сказать, что мы немного расслабились в конце. Честно, соперник был не из самых сильных, но мы тоже не провели матч на «отлично». Мы будем завтра анализировать этот матч и разбирать свои ошибки. Нужно продолжать упорно работать, впереди важная игра с «Локомотивом», нужно обязательно побеждать.



Сегодня я рад трём очкам, но не совсем доволен тем, как мы сыграли. Было много пространства, у нас не всегда получалось контролировать мяч. Это нормально, мы знаем, что нам всегда нужно что-то улучшать», — передаёт слова российского футболиста корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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