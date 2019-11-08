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Гол Тюрама на 95-й минуте принёс «Боруссии» М победу в матче с «Ромой»

Гол Тюрама на 95-й минуте принёс «Боруссии» М победу в матче с «Ромой»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа в группе Лиги Европы в группе J мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла римскую «Рому» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт на 35-й минуте. Защитник «Ромы» Федерико Фасио отправил мяч в собственные ворота. Итальянский клуб отыгрался в середине второго тайма, отличился Фасио, которому ассистировал Александар Коларов. Победу «Боруссии» принёс Марку Тюрам, который забил гол на 95-й минуте с передачи Алассана Плеа.

В другом матче группы J австрийский «Вольфсберг» дома проиграл турецкому «Истанбул Башакшехир» со счётом 0:3.

Лига Европы. Группа J. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Окончен
2 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Фасио – 35' (автогол)   1:1 Фасио – 64'   2:1 Тюрам – 90+5'
Лига Европы. Группа J. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
0 : 3
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
0:1 Вишча – 73' (пен)   0:2 Кривелли – 84'   0:3 Кривелли – 87'
Удаления: Рнич – 72' / нет
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