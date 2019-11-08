Гол Тюрама на 95-й минуте принёс «Боруссии» М победу в матче с «Ромой»

В матче 4-го тура группового этапа в группе Лиги Европы в группе J мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла римскую «Рому» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.
Счёт был открыт на 35-й минуте. Защитник «Ромы» Федерико Фасио отправил мяч в собственные ворота. Итальянский клуб отыгрался в середине второго тайма, отличился Фасио, которому ассистировал Александар Коларов. Победу «Боруссии» принёс Марку Тюрам, который забил гол на 95-й минуте с передачи Алассана Плеа.
В другом матче группы J австрийский «Вольфсберг» дома проиграл турецкому «Истанбул Башакшехир» со счётом 0:3.
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