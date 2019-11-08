Фернандеш: моя замена? Лучше спросить об этом у тренера — я в полном порядке

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш прокомментировал итоги матча Лиги Европы, в котором российский клуб обыграл «Трабзонспор» (3:1). Португалец стал автором второго гола в матче и соавтором первого, который в итоге был записан как автоголол защитника турецкой команды.
«Всегда приятно встречаться с турецкими командами. Я рад, что у нас была возможность съездить в Турцию и провести там матч. Прошло уже много времени, но у меня остались только хорошие воспоминания о Турции и пребывании в «Бешикташе». В первую очередь это воспоминания о самом городе, о болельщиках, о всех, кто работал в клубе. Они будут со мной всю жизнь.
Сегодня был не самый лучший матч в нашем исполнении, но самое важное, что мы смогли заработать три очка. Сегодня у нас не всегда получалось идти в атаку и делать точные передачи. Если сравнивать этот матч с предыдущими играми, то в единоборствах мы сегодня выглядели очень неплохо. Я рад, что смог помочь команде, забив два мяча. Нам всегда есть, куда расти. Конечно, мы должны анализировать наши матчи и улучшать качество нашей игры.
Что касается моей замены, это решение тренера. Физически я в полном порядке. Я ещё не разговаривал с тренером, поэтому лучше спросить у него, почему он решил меня заменить. Наставник команды всегда делает замены исходя из того, что в итоге мы должны выиграть.
Матч с «Локомотивом» будет очень важным. Конечно, нужно обязательно выигрывать. Я не могу сказать, что для меня это самый-самый важный матч. Когда ты говоришь, что тебе предстоит самый важный матч, ты должен кому-то что-то доказать. «Локомотиву» мне доказывать нечего. Мне наоборот нужно доказывать всё здесь, в «Краснодаре». Конечно, матч против прошлой команды всегда особенный. Я многого добился с «Локомотивом». Жду встречи со своими бывшими партнёрами», — передаёт слова Вильены корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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