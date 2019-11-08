Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко — о 0:0 с «Ференцварошем»: кувыркаемся в ЛЕ: то вверх, то вниз

Гончаренко — о 0:0 с «Ференцварошем»: кувыркаемся в ЛЕ: то вверх, то вниз
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:0).

«Расстроены, что не выиграли, хотели переломить неудачную серию. Но мы кувыркаемся в этом турнире: то вверх, то вниз. Так всё и продолжается.

По созданным моментам мы были ближе к победе, но не реализовали их. Нервозно действовали с мячом весь матч, мало рисковали, действовали консервативно, могли бы более остро развивать атаки.

Сравнивать сегодняшний матч с «Уфой» никак нельзя. Там был Кубок России, плюс произошли изменения в составе. Мы улучшили игру в обороне в последних матчах. Замена Магнуссона произведена, потому что у соперника быстрые нападающие, а Магнуссон высокорослый, поэтому устаёт под конец. Из-за этого нам был нужен более быстрый, агрессивный и свежий игрок, чтобы предотвращать атаки соперника. А выпускать Сантоса вместо Чалова, Сигурдссона или кого-то из полузащитников не видел смысла, потому что Обляков, Влашич, Чалов и Сигурдссон хорошо двигались.

Нервозность в атаке связана с тем, что над нами давлела неудачная серия, плюс нехватка опыта в таких матчах при полном стадионе — всё вместе. Карпов сыграл уже много матчей, мы на него рассчитываем. Он хорошо вступает в отбор, трезво оценивает ситуацию под давлением. Вадим заслужил своё место. Мы им довольны, он делает много правильных вещей. За Лигу Европы будем цепляться из последних сил, можете не сомневаться», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Любим Мурзаков.

ЦСКА не сумел обыграть «Ференцварош» в матче Лиги Европы
ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019