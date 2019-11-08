Гончаренко — о 0:0 с «Ференцварошем»: кувыркаемся в ЛЕ: то вверх, то вниз

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:0).
«Расстроены, что не выиграли, хотели переломить неудачную серию. Но мы кувыркаемся в этом турнире: то вверх, то вниз. Так всё и продолжается.
По созданным моментам мы были ближе к победе, но не реализовали их. Нервозно действовали с мячом весь матч, мало рисковали, действовали консервативно, могли бы более остро развивать атаки.
Сравнивать сегодняшний матч с «Уфой» никак нельзя. Там был Кубок России, плюс произошли изменения в составе. Мы улучшили игру в обороне в последних матчах. Замена Магнуссона произведена, потому что у соперника быстрые нападающие, а Магнуссон высокорослый, поэтому устаёт под конец. Из-за этого нам был нужен более быстрый, агрессивный и свежий игрок, чтобы предотвращать атаки соперника. А выпускать Сантоса вместо Чалова, Сигурдссона или кого-то из полузащитников не видел смысла, потому что Обляков, Влашич, Чалов и Сигурдссон хорошо двигались.
Нервозность в атаке связана с тем, что над нами давлела неудачная серия, плюс нехватка опыта в таких матчах при полном стадионе — всё вместе. Карпов сыграл уже много матчей, мы на него рассчитываем. Он хорошо вступает в отбор, трезво оценивает ситуацию под давлением. Вадим заслужил своё место. Мы им довольны, он делает много правильных вещей. За Лигу Европы будем цепляться из последних сил, можете не сомневаться», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Любим Мурзаков.
- 8 ноября 2019
-
01:56
-
01:46
-
01:33
-
01:13
-
01:11
-
01:07
-
01:02
-
01:01
-
00:52
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 7 ноября 2019
-
23:48
-
23:44
-
23:26
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:41
-
21:33