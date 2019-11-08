Ребров: ЦСКА не удивил

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал домашний матч Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0).



«Тяжёлая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первую игру, в этот раз сыграли надёжнее в обороне, создавали моменты. Играли против ЦСКА, который постоянно играет в еврокубках. Мы могли и вырвать победу, ничью точно заслужили. В двух матчах с ЦСКА мы добились хорошего результата, играли во втором матче по другой структуре, мы сознательно отдали инициативу и играли на контратаках во втором тайме.



Мы 15 лет не выходили в групповой этап, мы должны концентрироваться на каждой игре, а не думать о количестве очков, которое нам надо набрать. Каждый матч надо играть на победу и брать очки. Мы сыграли достаточно компактно в обороне, я говорил перед игрой, что с такой командой, как ЦСКА у нас не будет 8-10 моментов. У нас были моменты, но мы не забили. Но, думаю, болельщики остались довольны игрой и самоотдачей команды. К примеру, в чемпионате Венгрии мы обычно пробегаем 110 километров, а в Москве против ЦСКА пробежали 121 километр.



ЦСКА не удивил, та же структура, тактика. Но уровень их игроков очень высокий, индивидуально могут решить эпизод в свою пользу. Мы старались исключить быстрые атаки и не давать пространства сопернику. Думаю, у нас это получилось», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Любим Мурзаков.