Ребров: ЦСКА не удивил

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал домашний матч Лиги Европы против московского ЦСКА (0:0).
«Тяжёлая игра, знали, против кого играем. Проанализировали первую игру, в этот раз сыграли надёжнее в обороне, создавали моменты. Играли против ЦСКА, который постоянно играет в еврокубках. Мы могли и вырвать победу, ничью точно заслужили. В двух матчах с ЦСКА мы добились хорошего результата, играли во втором матче по другой структуре, мы сознательно отдали инициативу и играли на контратаках во втором тайме.
Мы 15 лет не выходили в групповой этап, мы должны концентрироваться на каждой игре, а не думать о количестве очков, которое нам надо набрать. Каждый матч надо играть на победу и брать очки. Мы сыграли достаточно компактно в обороне, я говорил перед игрой, что с такой командой, как ЦСКА у нас не будет 8-10 моментов. У нас были моменты, но мы не забили. Но, думаю, болельщики остались довольны игрой и самоотдачей команды. К примеру, в чемпионате Венгрии мы обычно пробегаем 110 километров, а в Москве против ЦСКА пробежали 121 километр.
ЦСКА не удивил, та же структура, тактика. Но уровень их игроков очень высокий, индивидуально могут решить эпизод в свою пользу. Мы старались исключить быстрые атаки и не давать пространства сопернику. Думаю, у нас это получилось», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Любим Мурзаков.
- 8 ноября 2019
-
01:46
-
01:33
-
01:13
-
01:11
-
01:07
-
01:02
-
01:01
-
00:52
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 7 ноября 2019
-
23:48
-
23:44
-
23:26
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:33
-
22:21
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:33