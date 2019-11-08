«Манчестер Юнайтед», «Севилья» и ещё три клуба пробились в плей-офф Лиги Европы
По итогам четырёх туров групповой стадии Лиги Европы определились пять участников стадии плей-офф соревнований. В 1/16 финала гарантированно пробились «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Эспаньол», «Селтик» и «Базель». Каждый из клубов не займёт в своих группах место ниже второго.
В сегодняшних матчах все команды одержали победы: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан (3:0), «Севилья» была сильнее «Дюделанжа» (5:2), «Эспаньол» разгромил «Лудогорец» (6:0), «Базель» оказался сильнее «Хетафе» (2:1), а «Селтик» вырвал выездную победу у «Лацио» (2:1).
Напомним, московский ЦСКА по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы, невзирая на одно набранное очко в четырёх матчах. «Армейцам» необходимо побеждать в оставшихся двух матчах группового этапа.
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