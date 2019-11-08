Сульшер: уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в матче Лиги Европы с «Партизаном» (3:0).



«Сегодня нам нужна была не только победа, но яркое выступление команды. Я ждал от ребят, что они продолжат идти вперёд и при победном для нас счёте, будут хотеть забивать ещё и ещё.



Испытываю только уважение к «Партизану», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более дома. Как бы то ни было, они оказали нам хорошее сопротивление и показали качественную игру», — цитирует Сульшера BBC.



Благодаря сегодняшней победе «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе выступление в плей-офф Лиги Европы. В четырёх матча группового этапа соревнований британский клуб набрал 10 очков. Разница забитых и пропущенных голов у «МЮ» при этом 5:0.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в Лиге Европы