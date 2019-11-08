Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Влашич: должны были выигрывать, но снова не получилось забить. Всё наладится

Влашич: должны были выигрывать, но снова не получилось забить. Всё наладится
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:0).

«Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

Удаление Набабкина? Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.», — цитирует Влашича Sport24.

Напомним, невзирая на одно набранное очко в четырёх матчах группового этапа Лиги Европы, ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. «Армейцы» обязаны побеждать в оставшихся двух матчах.

Гончаренко — о 0:0 с «Ференцварошем»: кувыркаемся в ЛЕ: то вверх, то вниз
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019