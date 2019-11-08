Влашич: должны были выигрывать, но снова не получилось забить. Всё наладится
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:0).
«Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.
Удаление Набабкина? Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.
Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.», — цитирует Влашича Sport24.
Напомним, невзирая на одно набранное очко в четырёх матчах группового этапа Лиги Европы, ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. «Армейцы» обязаны побеждать в оставшихся двух матчах.
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