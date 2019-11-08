В руководстве MLS подтвердили возможный переход Ибрагимовича в «Милан»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович уже в начале 2020 года может стать игроком итальянского «Милана». Об этом сообщил руководитель MLS Дон Гарбер.
«За два года в МЛС Златан побил практически все рекорды лиги. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в США, но всё зависит лишь от «Лос-Анджелес Гэлакси».
Повторюсь, лично я хочу, чтобы он остался в MLS — мне нравится его подход к делу, то, как он говорит о себе в третьем лице. Но сейчас его привлекает «Милан», один из крупнейших клубов мира», — цитирует Гарбера ESPN.
Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полгода года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.
Ибрагимович запустил новый челлендж со жвачкой
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