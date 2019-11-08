Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джорджевич перенёс операцию на колене

Джорджевич перенёс операцию на колене
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич перенёс операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. В ближайшее время Лука приступит к реабилитации. Фотографию после операции футболист опубликовал в своём «инстаграме».

Напомним, черногорец получил повреждение связок колена в середине октября.

Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» в августе этого года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе «железнодорожников» принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2023 года.

«Спросил Это’О, помнит ли он что-нибудь на русском. Он ответил: «Зарплата!»
Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич в редакции «Чемпионата» рассказал кучу интересного.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019