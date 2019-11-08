Джорджевич перенёс операцию на колене

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич перенёс операцию, сообщает пресс-служба клуба.



Хирургическое вмешательство прошло успешно. В ближайшее время Лука приступит к реабилитации. Фотографию после операции футболист опубликовал в своём «инстаграме».



Напомним, черногорец получил повреждение связок колена в середине октября.



Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» в августе этого года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе «железнодорожников» принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2023 года.

