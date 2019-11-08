«Арсенал» предложит Джаку немецким клубам

«Арсенал» намерен предложить полузащитника Гранита Джаку немецким клубам и готов продать полузащитника уже грядущей зимой. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, руководство лондонцев пришло к заключению, что у швейцарца нет будущего в клубе, к тому же он окончательно испортил отношения с болельщиками и вряд ли сможет вернуть их доверие. Сам полузащитник так же не против того, чтобы покинуть «Арсенал».
Напомним, экс-капитан «Арсенала» во время матча 10-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2) вступил в конфликт с болельщиками своей команды.
Несмотря на не самое уверенное выступление в Англии, Гранит Джака показал себя в Германии с лучшей стороны, где он был одним из ведущих центральных полузащитников Бундеслиги. «Арсенал» считает, что может извлечь выгоду из незапятнанной репутации швейцарского игрока в этом чемпионате. Однако есть опасения, что клубы попытаются воспользоваться этой ситуацией, предложив скромную сумму за полузащитника.
Терпение руководства закончилось в начале недели, когда клуб лишил игрока капитанской повязки, тем самым увеличив шансы игрока покинуть команду.
- 8 ноября 2019
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