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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 16-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 16-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 ноября, матчем грозненского «Ахмата» и екатеринбургского «Урала» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 16-м туре состоятся следующие встречи:

8 ноября
«Ахмат» – «Урал» (Грозный, 19:30 мск).

9 ноября
«Рубин» – «Динамо» (Казань, 14:00 мск)
«Ростов» – «Тамбов» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Спартак» – «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск).

10 ноября
«Оренбург» – «Уфа» (Оренбург, 11:30 мск)
«Арсенал» – «Зенит» (Тула, 14:00 мск)
«Сочи» – ЦСКА (Сочи, 16:30 мск)
«Локомотив» – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск).

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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