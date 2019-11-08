Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 16-го тура
Сегодня, 8 ноября, матчем грозненского «Ахмата» и екатеринбургского «Урала» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
В 16-м туре состоятся следующие встречи:
8 ноября
«Ахмат» – «Урал» (Грозный, 19:30 мск).
9 ноября
«Рубин» – «Динамо» (Казань, 14:00 мск)
«Ростов» – «Тамбов» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Спартак» – «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск).
10 ноября
«Оренбург» – «Уфа» (Оренбург, 11:30 мск)
«Арсенал» – «Зенит» (Тула, 14:00 мск)
«Сочи» – ЦСКА (Сочи, 16:30 мск)
«Локомотив» – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 8 ноября 2019
-
10:54
-
10:53
-
10:27
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:33
-
05:01
-
04:44
-
03:38
-
02:46
-
02:13
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:46
-
01:33
-
01:13
-
01:11
-
01:07
-
01:02
-
01:01
-
00:52
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:29
-
00:24
Партнерский контент