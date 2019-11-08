Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 16-го тура

Сегодня, 8 ноября, матчем грозненского «Ахмата» и екатеринбургского «Урала» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



В 16-м туре состоятся следующие встречи:



8 ноября

«Ахмат» – «Урал» (Грозный, 19:30 мск).



9 ноября

«Рубин» – «Динамо» (Казань, 14:00 мск)

«Ростов» – «Тамбов» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)

«Спартак» – «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск).



10 ноября

«Оренбург» – «Уфа» (Оренбург, 11:30 мск)

«Арсенал» – «Зенит» (Тула, 14:00 мск)

«Сочи» – ЦСКА (Сочи, 16:30 мск)

«Локомотив» – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.