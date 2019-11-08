Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу. Футболисты его не встретили

Александр Протасовицкий, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и фигурант их дела, вышел на свободу из колонии, сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что футболисты встречать друга не приехали.



В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с Мамаевым, Кокориным и его братом Кириллом поучаствовал в двух потасовках в Москве. В результате конфликтов пострадали три человека. Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки в 1 год 5 месяцев, Кокорины — 1 год 6 месяцев.



В сентябре Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Александр, как и его друзья, тоже просил об УДО, но ему отказали. Апелляция была назначена на 14 ноября, хотя его срок заканчивался раньше.

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