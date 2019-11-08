Хименес пробил «ножницами» и попал в голову соперника. Тот потерял сознание

Главный тренер братиславского «Слована» Ян Козак сообщил о состоянии защитника клуба Кенана Байрича, который потерял сознание на поле в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вулверхэмптоном».

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес ударил через себя и ногой задел голову Байрики, вследствие чего тот сразу же упал и потерял сознание. Защитнику оказывали помощь 10 минут, прежде чем его положили на носилки и доставили в больницу.

«Он в сознании, но у него сотрясение мозга. Сегодня он не поедет с нами в Словакию, а останется в больнице, под наблюдением специалистов», — цитирует Козака ВВС.

Сам Хименес сообщил, что не хотел нанести вред защитнику «Слована», и пожелал ему скорейшего восстановления.