Хименес пробил «ножницами» и попал в голову соперника. Тот потерял сознание
Главный тренер братиславского «Слована» Ян Козак сообщил о состоянии защитника клуба Кенана Байрича, который потерял сознание на поле в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вулверхэмптоном».
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес ударил через себя и ногой задел голову Байрики, вследствие чего тот сразу же упал и потерял сознание. Защитнику оказывали помощь 10 минут, прежде чем его положили на носилки и доставили в больницу.
«Он в сознании, но у него сотрясение мозга. Сегодня он не поедет с нами в Словакию, а останется в больнице, под наблюдением специалистов», — цитирует Козака ВВС.
Сам Хименес сообщил, что не хотел нанести вред защитнику «Слована», и пожелал ему скорейшего восстановления.
- 8 ноября 2019
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