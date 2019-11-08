18-летний Гринвуд установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал рекордсменом своего клуба в еврокубках, сообщает BBC.
Юный футболист вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» и помог команде добиться разгромной победы со счётом 3:0, проведя на поле все 90 минут.
При этом Гринвуд удачно проявил себя во встрече с сербским коллективом и стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», которому удалось отличиться голом и результативной передачей в еврокубковом матче. На момент игры Мэйсону было 18 лет и 37 дней.
«Манчестер Юнайтед» благодаря победе во встрече с «Партизаном» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. С положением команд в группах можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 8 ноября 2019
-
10:54
-
10:53
-
10:27
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:33
-
05:01
-
04:44
-
03:38
-
02:46
-
02:13
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:46
-
01:33
-
01:13
-
01:11
-
01:07
-
01:02
-
01:01
-
00:52
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:29
-
00:24