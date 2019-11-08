18-летний Гринвуд установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд стал рекордсменом своего клуба в еврокубках, сообщает BBC.



Юный футболист вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» и помог команде добиться разгромной победы со счётом 3:0, проведя на поле все 90 минут.



При этом Гринвуд удачно проявил себя во встрече с сербским коллективом и стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», которому удалось отличиться голом и результативной передачей в еврокубковом матче. На момент игры Мэйсону было 18 лет и 37 дней.



«Манчестер Юнайтед» благодаря победе во встрече с «Партизаном» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. С положением команд в группах можно ознакомиться на «Чемпионате».

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