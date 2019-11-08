Что нужно ЦСКА и «Краснодару» для выхода в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА и «Краснодар» сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы по итогам четырёх туров группового этапа.
«Армейцам» для выхода в следующую стадию турнира необходимо в 5-м туре выиграть дома у «Лудогорца» со счётом 4:0, 5:1 или с другим счётом при разнице не менее чем в пять голов. В 6-м туре московской команде нужно с любым счётом победить «Эспаньол» на выезде. При этом испанцы должны на выезде обыграть «Ференцварош» в 5-м туре, а венгерский коллектив в свою очередь должен в 6-м туре сыграть вничью с «Лудогорцем».
«Краснодар» для выхода из группы должен победить «Хетафе», забив не менее двух мячей и избежав при этом счёта 2:1. Также «быки» могут обыграть «Базель» со счётом 2:1, но в 5-м туре не уступить испанской команде по разнице мячей и количеству забитых голов. При этом возможен вариант, при котором «Краснодар» победит «Хетафе» со счётом 1:0, а испанцы в 5-м туре не наберут на три очка больше, чем «быки». Помимо этого, российский коллектив может сыграть вничью с «Хетафе» с любым счётом, но в пятом туре набрать больше очков, чем соперник.
С положением команд в группах Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.
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