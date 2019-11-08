Семак: на данный момент тема перехода Миранчуков в «Зенит» закрыта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход полузащитников «Локомотива» братьев Миранчуков в питерский клуб.
«Зениту» нужно улучшать позицию полузащитника-диспетчера. Мы думаем об усилении в средней линии. Мы ведь не можем в одночасье усилить каждую позицию. Я бы с радостью подписал Ерёменко из «Ростова», но ведь есть ещё и лимит на легионеров. Роман — иностранец. Только по этой причине мы не рассматривали его кандидатуру. «Зенит» проявлял интерес к братьям Миранчукам, ведь лимит заставляет искать качественных исполнителей с российскими паспортами. Но на данный момент тема их перехода в наш клуб закрыта», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит», сказав, что не стал бы переходить в клуб из Санкт-Петербурга.
- 8 ноября 2019
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