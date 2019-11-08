Бендтнер: в «Ювентусе» я набрал 10 кг. И дело было не только в таблетках
Нападающий «Копенгагена» Никлас Бендтнер в своей биографии поделился воспоминаниями об изменениях, которые происходили с ним во время аренды в «Ювентусе» в сезоне-2012/13. С туринцами 31-летний датчанин стал чемпионом Италии.
«Я чувствовал, что прогрессирую и становлюсь сильнее. И дело не только в таблетках – мы тренировались по-другому. В какой-то момент выяснилось, что я набрал 10 килограмм. Я весил 98, но не чувствовал себя медленным. По ощущениям я приближался к лучшей форме за всю свою жизнь.
Если происходило что-то незаконное, то я об этом не знал. Иногда допинговые офицеры приходили, но никогда ничего не находили. Потому что искать было нечего. Я предпочитаю думать об этом именно так», — приводит текст книги Bold.dk.
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- 8 ноября 2019
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