Бакаев: два года назад был в «Спартаке-2», а сейчас — в сборной. Фантастика

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от своего вызова в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

«Сам удивлён. Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде. Это фантастика. Показывает, что работа ведётся не зря», — приводит слова Бакаева RT.



Зелимхан Бакаев дебютировал в сборной России в матче с Кипром в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В этом сезоне 23-летний игрок принял участие в 13 матчах чемпионата России. Полузащитник «Спартака» забил 2 гола и отметился 7 результативными передачами. Бакаев попал в десятку лучших футболистов по итогам первой половины сезона Российской Премьер-Лиги по версии портала WhoScored.