Бакаев: два года назад был в «Спартаке-2», а сейчас — в сборной. Фантастика
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от своего вызова в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
«Сам удивлён. Тяжело, когда два года назад ты был в «Спартаке-2», а сейчас уже в национальной команде. Это фантастика. Показывает, что работа ведётся не зря», — приводит слова Бакаева RT.
Зелимхан Бакаев дебютировал в сборной России в матче с Кипром в рамках отборочного этапа Евро-2020.
В этом сезоне 23-летний игрок принял участие в 13 матчах чемпионата России. Полузащитник «Спартака» забил 2 гола и отметился 7 результативными передачами. Бакаев попал в десятку лучших футболистов по итогам первой половины сезона Российской Премьер-Лиги по версии портала WhoScored.
- 8 ноября 2019
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