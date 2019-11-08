Мата: Марсьяль сделал правильный выбор, не отдав мне пас

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Партизаном» (3:0) и прокомментировал гол нападающего Антони Марсьяля.
«Мне понравилась наша игра, мы забили три гола и могли забить ещё больше. Надеюсь, фанаты сегодня получили получили удовольствие от матча. Проще, когда забиваешь ранний гол, тогда играешь более уверенно, у тебя больше пространства.
Всю игру я просил пас! Но очевидно, что Марсьяль выбрал правильно решение пройти самому и забить. Он забил великолепный гол. Когда Антони находится в лучшей форме, он очень важен для нас», — приводит слова Маты официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Благодаря победе «МЮ» над «Партизаном» английский клуб гарантировал себе выступление в плей-офф Лиги Европы. В четырёх матча группового этапа соревнований команда Уле-Гуннара Сульшера набрал 10 очков. Разница забитых и пропущенных голов у «МЮ» — 5:0.
- 8 ноября 2019
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