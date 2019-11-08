Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

Пресс-служба российского посольства в Венгрии в «Фейсбуке» опубликовала новую информацию о последствиях столкновений между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0), который состоялся в Будапеште накануне, 7 ноября.



«В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча «Ференцварош» – ЦСКА. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», — говорится в сообщении посольства.



Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.

В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.