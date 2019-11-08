Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

Пресс-служба российского посольства в Венгрии в «Фейсбуке» опубликовала новую информацию о последствиях столкновений между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0), который состоялся в Будапеште накануне, 7 ноября.
«В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча «Ференцварош» – ЦСКА. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», — говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.
- 8 ноября 2019
-
12:15
-
12:15
-
11:42
-
11:27
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:54
-
10:53
-
10:27
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:33
-
05:01
-
04:44
-
03:38
-
02:46
-
02:13
-
02:04
-
02:03
-
01:56
-
01:46
-
01:33
-
01:13
-
01:11
-
01:07
-
01:02
-
01:01