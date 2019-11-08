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Бендтнер: грубо оскорбил Венгера, когда сорвался мой переход в «Кристал Пэлас»

Бендтнер: грубо оскорбил Венгера, когда сорвался мой переход в «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер рассказал о конфликте с экс-тренером «канониров» Арсеном Венгером в своей биографии.

Арсен Венгер заблокировал трансфер датского нападающего в «Кристал Пэлас», хоть игрок и редко попадал в основной состав «Арсенала» в 2013 году.

«Шёл вечер моего последнего дня в «Арсенале». Я сидел в отеле в ожидании факса с подписью Венгера. Рядом находились мой агент Том Брукс и руководство «Кристал Пэлас». Мы пробыли там почти весь день. Я не мог сидеть спокойно, ходил вперёд и назад по отелю, и беспокойство только нарастало. Почему бы им не позвонить и не сказать, что я могу начать новый этап карьеры?

В 8 часов позвонил Венгер. Он перешёл сразу к делу: «Мы не смогли купить нападающего, которого хотели, так что ты будешь в резерве. Вот твоя работа на следующий год». Я вешаю трубку. Смотрю на своего агента, который пожимает плечами, и перезваниваю. Сказал Венгеру много ужасных и неуважительных фраз. Очень грубо оскорбил его», — приводит отрывок из книги Бендтнера Bold.dk.

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