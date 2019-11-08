Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
Пресс-служба сборной России сообщила в «Твиттере» о вызове в национальную команду полузащитника «Зенита» Александра Ерохина для подготовки к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Сан-Марино.
Ранее из-за травмы из заявки сборной был исключён хавбек Денис Черышев, выступающий за «Валенсию». С изначальным списком национальной команды можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
В сборную вызвали Ерохина. Вот кем ещё можно было заменить Черышева
4 кандидата.
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