Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

Пресс-служба сборной России сообщила в «Твиттере» о вызове в национальную команду полузащитника «Зенита» Александра Ерохина для подготовки к заключительным матчам отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Сан-Марино.



Ранее из-за травмы из заявки сборной был исключён хавбек Денис Черышев, выступающий за «Валенсию». С изначальным списком национальной команды можно ознакомиться, перейдя по ссылке.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

В сборную вызвали Ерохина. Вот кем ещё можно было заменить Черышева 4 кандидата.